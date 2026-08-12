به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در پایان رقابت‌های تنیس روی میز دسته برتر نوجوانان دختر ایران به میزبانی ارومیه، راحیل ژرف از مازندران با کسب ۳۰ امتیاز قهرمان شد، آیسا رضایی از استان فارس با ۲۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و مرجان کبودی از کرمانشاه با کسب ۲۶ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

رقابت‌های آزاد و رده بندی دسته برتر نوجوانان دختر کشور به مدت چهار روز به میزبانی سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه و با حضور ۱۰۹ ورزشکار از سراسر ایران برگزار شد.

سرداوری این مسابقات برعهده سوانا دانغیان و کمک سرداور این مسابقات فلورا یارمرادی بود.

مراسم اختتامیه و اهدا نشان و جوایز مسابقات با حضور بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، وحید افشار رئیس هیئت تنیس روی میز استان، حجازی فر مدیرکل صدا و سیما، نیر الهامی مدیرکل امور بانوان دفتر استانداری، پیامی معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.