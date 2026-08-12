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رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان و مسافران خواست به علت احتمال ریزش سنگ از کوه، هنگام تردد در محورهای کوهستانی با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی استان اظهار داشت: با توجه به وقوع ناپایداریهای همرفتی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، احتمال رگبار باران، وزش باد، رعد و برق و شرایط ناپایدار جوی در دامنهها و ارتفاعات استان وجود دارد.
سرهنگ هادی عبادی افزود: در پی این شرایط، احتمال آبگرفتگیهای محلی، جاری شدن روانآب، پرآب شدن رودخانهها، کاهش دید، ریزش سنگ و اختلال در تردد در محورهای کوهستانی دور از انتظار نیست.
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان و مسافران خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق حادثهخیز خودداری کرده و در هنگام تردد در محورهای کوهستانی با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
سرهنگ عبادی همچنین با تأکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری به مناطق مرتفع در زمان فعالیت این سامانه جوی، از شهروندان و گردشگران خواست توصیههای ایمنی را جدی گرفته و پیش از حرکت، از وضعیت راهها و شرایط جوی مسیر اطلاع حاصل کنند.
وی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان حضور داشته و برای تأمین ایمنی و روانسازی تردد، آماده خدمترسانی به هموطنان هستند.