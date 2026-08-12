به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر آموزش و پرورش شهرستان آباده گفت: در راستای گسترش عدالت آموزشی و کاهش هزینه‌های تحصیلی شهروندان، امکان ادامه تحصیل بزرگسالان شهر ایزدخواست این شهرستان در محل سکونت آنان فراهم شد.

خلیفه افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته متقاضیان در شهر ایزدخواست که به هر دلیلی از تحصیل بازمانده‌اند دیگر نیازی به تردد به مرکز شهرستان برای پیگیری امور آموزشی یا ثبت نام نخواهند داشت.

وی بیان کرد: با استقرار گروه‌های آموزشی، تمامی مقاطع تحصیلی بزرگسالان شامل دوره‌های ششم ابتدایی، متوسطه اول و رشته‌های نظری، کاردانش و فنی‌ و حرفه‌ای در شهر ایزدخواست فعال‌سازی می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آباده افزود: اجرای این طرح نه تنها فرصتی برای اخذ مدارک تحصیلی (از ششم ابتدایی تا دیپلم) برای بازماندگان از تحصیل فراهم می‌کند، بلکه با ارائه رشته‌های فنی و کاردانش، گامی مؤثر برای مهارت‌آموزی و ارتقای سطح اشتغال‌پذیری جوانان و بزرگسالان این منطقه به شمار می‌رود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.