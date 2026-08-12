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رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: خساراتی که قطع مکرر برق به بخش کشاورزی وارد میکند، باید جبران شود.
پیمان عالمی در گفتوگو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما قطع مکرر برق باعث وارد آمدن خسارات متعددی به چاه ها، ماشین آلات و کشت و کار کشاورزان میشود، اظهار داشت: بر اساس ماده بیست و پنج قانون بهبود محیط کسب و کار، خسارت به کشاورزان به دلیل قطع برق باید جبران شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی علت قطع برق چاههای کشاورزی را پایین بودن بهای آن نسبت به برق صنعت دانست و با انتقاد از انگیزه سودمحورانه وزارت نیرو تصریح کرد: دولت قبل از اینکه به فکر قطع برق کشاورزان باشد، باید به خساراتی که به بخش کشاورزی وارد میشود، توجه داشته باشد.
عالمی خسارت به جداره چاهها را یکی از آسیبهای قطع مکرر برق خواند و افزود: نکتهای که خیلی مهم است و کارشناسان به آن کمتر اشاره میکنند، آسیبی است که قطع برق به منابع زیرزمینی آب وارد میکند؛ چراکه با هر بار خاموشی، دستکم یک ساعت از آب به دلیل خروج و تخلیه مسیر انتقال، هدر میرود و اگر یک ساعت اتلاف آب در هر روز را در تعداد چاههای کشور ضرب کنیم، میبینیم که چه حجم بزرگی از منابع آب به صورت روزانه هدر میرود.
وی با اشاره به وظیفه شرکت مدیریت منابع آب در حفاظت از منابع آب کشور، اظهار داشت: به نظرم این شرکت باید اولین کسی باشد که نسبت به این موضوع حساسیت داشته و در این زمینه مدافع کشاورزان باشد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی تاکید کرد: ما قائل به این نیستیم که در رفع ناترازی برق سهیم نباشیم، بلکه معتقدیم باید این کار با برنامه ریزی جامع و درست صورت گیرد.
عالمی اعمال خاموشی بر اساس پروانه چاههای کشاورزی را اقدامی نادرست دانست و گفت: در پروانهها سهمیه آب به صورت حجمی و سالانه تعیین شده؛ به عنوان مثال در پروانه یک چاه، سه هزار ساعت در سال لحاظ شده و وزارت نیرو مکلف است که این میزان آب را در اختیار کشاورز قرار دهد و کشاورز بر اساس نیاز آبی مزرعه این آب را مدیریت کند، اما الان کشاورز را مجبور میکنند که مزارع را بر اساس ساعات قطعی برق آبیاری کنند و توجه نمیکنند که گیاهان و مزارع نمیتوانند بر اساس ناترازی برق آب مصرف کنند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: باوجود تاکید قانونی بر ضرورت جبران خسارات قطعی برق، کشاورزان هیچ غرامتی دریافت نکردهاند و این روند به امنیت غذایی کشور هم لطمه میزند.