به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت متا در بیانیه‌ای رسماً از انتشار نسخه‌ی واقعیت مجازی تردز خبر داد تا کاربران بتوانند در محیطی سه‌بعدی و تعاملی به گفت‌و‌گو‌های متنی و تبادل نظر بپردازند. این اپلیکیشن به صورت یک برنامه‌ی بومی و کامل طراحی شده است و تمامی قابلیت‌های نسخه‌ی موبایل را در محیط VR فراهم می‌کند.

کاربرانی که از این نسخه استفاده می‌کنند، می‌توانند بدون نیاز به خروج از محیط واقعیت مجازی، فید‌های خود را مرور کرده، پست‌های جدید منتشر کنند، لایک و پاسخ ارسال نمایند و همچنین به جست‌وجوی پروفایل‌ها و تماشای ویدیو‌ها بپردازند.

متا در این بیانیه در مورد اهداف این به‌روزرسانی اعلام کرد: هدف اصلی، اجتماعی‌تر کردن فضای واقعیت مجازی است. بر اساس این بیانیه، کاربران اکنون می‌توانند در حین بازی کردن یا انجام کار‌های روزانه در محیط VR، به‌سادگی از گفت‌و‌گو‌های جاری مطلع شده و درباره موضوعاتی مانند موسیقی یا برنامه‌های تلویزیونی با دوستان خود گپ بزنند.

این حرکت استراتژیک متا نشان‌دهنده تلاش این شرکت برای ادغام هرچه بیشتر شبکه‌های اجتماعی خود با سخت‌افزار‌های واقعیت مجازی است تا تجربه‌ای یکپارچه از ارتباطات دیجیتال را برای کاربران فراهم آورد.