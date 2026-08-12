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رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی از صدور دستور قضائی فوری برای رفع نقصهای جدی در حوزه خدمات رفاهی و زیستمحیطی در سواحل دریاچه ارومیه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجانغربی، در حاشیه بازدید میدانی از محدوده دریاچه ارومیه، با اشاره به بازدیدهای مکرر در هفتههای اخیر و مشاهده نقصهای جدی در حوزه خدمات رفاهی و زیستمحیطی این منطقه، از صدور دستور قضائی فوری برای رفع این معضلات خبر داد.
وی که به همراه دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران استانی از نقاط پرتردد گردشگری دریاچه ارومیه بازدید کرده بود، با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: «متأسفانه در بحث جمعآوری و دفع پسماند، فقدان سرویسهای بهداشتی مناسب و حتی تأمین آب آشامیدنی سالم برای شهروندان و مسافران، کمبودهای حداقلی به چشم میخورد. هرچند تلاشهایی صورت گرفته، اما واقعیت این است که اقدامات انجامشده کافی نبوده و پاسخگوی حجم بالای حضور گردشگران در روزهای تعطیل نیست.»
عتباتی با تأکید بر رویکرد نظارتی دادگستری در چارچوب صیانت از حقوق عامه، افزود: «در این بازدید، دستورات مؤثری برای مدیران مرتبط صادر شد و دادستان محترم مرکز استان نیز شخصاً بر اجرای آنها نظارت خواهد کرد. دو محور اصلی در دستور کار قرار گرفته است؛ نخست، اقدامات کوتاهمدت و فوری تا پایان فصل تابستان که شامل تأمین امکانات دفع زباله، ایجاد فضاهای استراحت موقت، توزیع آب سالم و استقرار پررنگ نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت مسافران و شهروندان است.»
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در ادامه با اشاره به محدودیتهای ناشی از موقعیت پارک ملی دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: «اقدامات ریشهای و بلندمدت برای ایجاد زیرساختهای استاندارد گردشگری و رفاهی نیز تدارک دیده شده که هماهنگیهای لازم برای آن در حال انجام است. اما آنچه در خروجی این بازدید بر آن تأکید شد، سرعت عمل در حل مسائل مبتلابه کنونی است تا هموطنانی که به این منطقه سفر میکنند، از امنیت کامل و حداقل امکانات رفاهی برخوردار باشند.»
وی در پایان از همکاری تنگاتنگ مجموعه انتظامی استان و شهرستان برای برقراری امنیت پایدار در این منطقه خبر داد و تصریح کرد: «با ورود جدی دستگاه قضا، امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن، شاهد بهبود محسوس وضعیت خدمترسانی در این پهنه گردشگری باشیم.»