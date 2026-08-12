رئیس ستاد مرکزی اربعین از آمادگی کامل موکب‌ها برای پذیرایی از زائران خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۴ میلیون نفر از داخل ایران و کشور‌های مختلف وارد مشهد شده‌اند و تمامی امکانات و نیاز‌های لازم برای خدمت‌رسانی به آنها فراهم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر پورجمشیدیان در ارتباط با بخش خبری ساعت ۱۰ صبح شبکه خبر، با اعلام اینکه مدیریت پیاده‌روی زائران امام رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر با نگاه ملی توسط ستاد مرکزی اربعین پیگیری می‌شود، از آمادگی کامل موکب‌ها برای پذیرایی از زائران خبر داد.

وی اظهار داشت: در بازدید میدانی از مسیر‌های پیاده‌روی منتهی به حرم مطهر رضوی، شاهد حضور هزاران موکب‌دار و خادم آقا علی بن موسی الرضا (ع) در مسیر‌های مختلف برای پذیرایی از زائران امام حسین (ع) هستیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴ میلیون نفر از داخل ایران و کشور‌های مختلف وارد مشهد شده‌اند و تمامی امکانات و نیاز‌های لازم برای خدمت‌رسانی به آنها فراهم است.

پورجمشیدیان گفت: همچنین بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مردم ولایتمدار، به‌ویژه در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی، در حال طی کردن مسیر پیاده‌روی هستند.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه تا این لحظه آمادگی‌ها بسیار مطلوب بوده است، افزود: امیدواریم با کمک مردم و خادمین، بتوانیم روز‌های پایانی ماه صفر را به بهترین شکل ممکن و به شایستگی مدیریت کنیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین به زائران توصیه کرد که زمان بازگشت به شهر‌های خودشان را مدیریت کرده و با دستگاه‌های اجرایی خدمت‌رسان همکاری کنند تا بتوانیم در این روز‌ها نیز خدمتگزار شایسته‌ای برای عزاداران و مهمانان سفره امام رضا (ع) باشیم.