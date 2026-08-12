به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما، عملیات اجرایی احداث و بهینه‌سازی ۳ هزار پروژه ورزش دانش آموزی در سراسر کشور با رویکرد مشارکت‌محور و در قالب طرح «میدان همدلی» آغاز شد.

به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما، عملیات اجرایی احداث و بهینه‌سازی ۳ هزار پروژه ورزشی شامل ۲۰۰۰ چمن مصنوعی، ۱۴۰ کلاس درس تربیت بدنی، ۲۷۰ کفپوش فضای ورزشی روباز، تکمیل ۱۲۰ سالن و مجتمع آموزشی ورزشی و بهینه سازی و تعمیر و تجهیز ۴۷۰ فضای ورزشی دانش آموزی با هدف کیفیت بخشی و توسعه فضا‌های ورزشی درون مدرسه‌ای با رویکرد مشارکت‌محوری در قالب طرح «میدان همدلی» و با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، شورای معاونان و مشاوران وزارتی، نمایندگان مجلس، نایب رئیس فدراسیون فوتبال و تنی چند از دیگر روسای فدراسیون‌های ورزشی کشور در سراسر کشور آغاز شد.