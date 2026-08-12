به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بیست و سه بازیکن به تیم فوتبال جوانان برای اردوی تایلند و انتخابی جام ملت‌ها دعوت شدند.

ابوالفضل کاظمی از تیم نساجی مازندران هم به مرحله نهایی اردو‌های تیم ملی فوتبال جوانان ایران دعوت شد.

مرحله نهایی اردو‌های تیم ملی فوتبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه C انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا از ۲۲ مرداد در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود و ملی‌پوشان در تاریخ ۲۳ مرداد برای برگزاری ۳ دیدار تدارکاتی عازم تایلند می‌شوند.

برهمین اساس قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم جوانان ۲۳ بازیکن خود را برای حضور در این اردو و در ادامه انتخابی جام ملت‌های آسیا به شرح زیر معرفی کرد:

امیر مهدی مقصودی، محمد اکبری و ابوالفضل خلیلیان (سپاهان اصفهان) مرتضی فرخانی و علی مستانی (ذوب‌آهن اصفهان) مهدی چشم براه و پویا اسمی (پرسپولیس تهران) جعفر اسدی و محمد علی مشابه (پیکان تهران) محمد علی صحنه (شاهین تهران) محمد امین حسینی و ابوالفضل زاده عطار (فولاد خوزستان) ماهان علیپور (برق شیراز) بنیامین علیپور و محمدرضا عباسی (گل‌گهر سیرجان) محمد مهدی جان نیا (مس شهر بابک) ماهان بهشتی (ملوان انزلی) آرین معالی و امیرحسین فارسی (خیبر خرم آباد) ابوالفضل کاظمی (نساجی مازندران) امیرمهدی یحیایی، امیرمحمد کریمی و عرفان خدادادیان (آلومینیوم اراک)

تیم ملی جوانان پس از اتمام اردوی خود در تایلند برای برگزاری مسابقات گروه C جام ملت‌های زیر ۲۰ سال عازم ویت‌تری ویتنام می‌شود.

برنامه بازی‌های ملی‌پوشان جوان در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۹ شهریور

ایران - فلسطین ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران

۱۲ شهریور

کره شمالی - ایران ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران

۱۵ شهریور

ایران – ویتنام ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران