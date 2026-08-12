گاهی اوقات بعد از نوشیدن آب دچار درد، نفخ، تهوع یا ناراحتی معده می‌شویم، اتفاقی که خیلی‌ها به آن اهمیت نمی‌دهند، اما باید این موضوع را جدی گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از وبدا نوشیدن آب یکی از ساده‌ترین و مهم‌ترین راه‌های تأمین مایعات مورد نیاز بدن است، اما در برخی افراد، نوشیدن آب ممکن است با علائمی مانند نفخ، احساس پری، تهوع یا ناراحتی معده همراه شود؛ علائمی که در صورت تکرار، نباید نادیده گرفته شوند.به گفته متخصصان، این علائم لزوماً به خود آب مربوط نیست و عواملی مانند سرعت نوشیدن، مقدار مایع مصرف‌شده در یک نوبت و مشکلات زمینه‌ای دستگاه گوارش می‌توانند در ایجاد این ناراحتی نقش داشته باشند. برای مثال، افرادی که دچار سوءهاضمه یا رفلاکس معده هستند ممکن است با احساس پری، نفخ، تهوع یا سوزش معده مواجه شوند.

آب را آهسته‌تر بنوشید

یکی از نکات مهم، پرهیز از نوشیدن حجم زیادی از آب در مدت کوتاه است. نوشیدن سریع مایعات می‌تواند در برخی افراد، به‌ویژه هنگام وجود تهوع یا ناراحتی گوارشی، علائم را تشدید کند. در چنین شرایطی، نوشیدن آب در حجم‌های کمتر و با فاصله زمانی بیشتر می‌تواند قابل‌تحمل‌تر باشد.

به علائم رفلاکس توجه کنید

اگر نوشیدن آب با سوزش سر دل، برگشت محتویات معده، مزه ترش در دهان یا تهوع همراه می‌شود، ممکن است رفلاکس معده در ایجاد این علائم نقش داشته باشد. رفلاکس زمانی اتفاق می‌افتد که محتویات اسیدی معده به سمت مری بازمی‌گردد و می‌تواند با سوزش و تهوع همراه باشد.

آب را در طول روز تقسیم کنید

به جای اینکه برای جبران کم‌آبی، مقدار زیادی آب را یک‌باره بنوشید، بهتر است مصرف مایعات در طول روز توزیع شود. احساس تشنگی، رنگ ادرار و میزان دفع ادرار نیز می‌توانند سرنخ‌هایی درباره وضعیت آب بدن ارائه دهند؛ ادرار تیره و کاهش دفعات ادرار از نشانه‌های احتمالی کم‌آبی هستند.

آیا دمای آب مهم است؟

دمای آب برای بیشتر افراد عامل تعیین‌کننده‌ای در سلامت دستگاه گوارش نیست و شواهد پزشکی، توصیه عمومی به مصرف آب با دمای خاص را تأیید نمی‌کند. با این حال، اگر فردی متوجه شود آب بسیار سرد یا بسیار گرم علائم گوارشی او را تشدید می‌کند، می‌تواند دمایی را انتخاب کند که برایش قابل‌تحمل‌تر باشد.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

اگر درد یا ناراحتی معده بعد از نوشیدن آب به شکل مداوم تکرار می‌شود، بهتر است علت آن توسط پزشک بررسی شود؛ به‌ویژه اگر علائم بیش از چند هفته ادامه داشته باشند یا با کاهش وزن، استفراغ مکرر، مشکل در بلع یا درد شدید همراه شوند. درد شدید شکمی، استفراغ مداوم، وجود خون در استفراغ یا مدفوع و تورم و حساسیت شدید شکم نیز از علائمی هستند که نیاز به ارزیابی فوری پزشکی دارند. اگر درد تکرار می‌شود، پیگیری پزشکی را جدی بگیرید و به هیچ وجه خود درمانی نکنید

در نهایت، آب باید بخش ثابتی از برنامه روزانه باشد، اما نحوه مصرف آن نیز اهمیت دارد؛ نوشیدن آب در طول روز، پرهیز از نوشیدن حجم زیاد در مدت کوتاه و توجه به واکنش بدن می‌تواند به مصرف راحت‌تر مایعات کمک کند.

گاهی فقط یک عادت ساده را باید تغییر داد تا حال بدن بهتر شود بدن شما همیشه پیام می‌دهد؛ کافی است درست گوش کنیم.