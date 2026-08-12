نزدیک به ۳۰ هزار کانادایی با امضای دادخواستی، اخراج سفیر آمریکا در کانادا و شناخته شدن وی به عنوان عنصر نامطلوب را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این دادخواست قرار است پاییز امسال با ارائه «اِلیزابِت می» رهبر حزب سبز کانادا در مجلس عوام این کشور مطرح شود. در این دادخواست «پیت هُوکْسترا» به تضعیف روابط دیپلماتیک کانادا و آمریکا و مداخله مکرر در گفتمان سیاسی کانادا متهم شده است.

امضاکنندگان همچنین بررسی مداخله دیپلماتیک آمریکا در امور داخلی کانادا از سوی یک کمیته پارلمانی را خواستار شده‌اند.

سفیر آمریکا در کانادا پیش‌تر نیز به دلیل اظهاراتش درباره روابط دو کشور و موضوع تبدیل شدن کانادا به ایالت پنجاه و یکم آمریکا، با انتقاد‌هایی در این کشور مواجه شده بود.

بر اساس کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین، شناخته شدن یک دیپلمات به عنوان «عنصر نامطلوب» به کشور میزبان اجازه می‌دهد از ادامه حضور وی در خاک خود جلوگیری کند.