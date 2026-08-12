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مراسم عزاداری رحلت پیامبر اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) با حضور برادران شیعه و اهل سنت در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم عزاداری ۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) با حضور مسلمانان اهل تشیع و تسنن در ارومیه برگزار شد.
در این مراسم حجت الاسلام عسگر دیر باز یکی از نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری ضمن تسلیت ایام گفت: ۲۸ صفر برای ما مسلمانان یادآور یکی از جانکاهترین حوادث تاریخ اسلام است روزی که پیامبر اکرم (ص)، پس از ۲۳ سال دعوت، مبارزه و ابلاغ پیام الهی، در مدینه از دنیا رفت و داغ بزرگی بر دل جهان اسلام گذاشت.
وی در ادامه به شخصیت والای پیامبر اسلام نیز اشاره کرد و گفت: حضرت محمد(ص) به عنوان بهترین و کاملترین اسوه راستین بشریت، نسبت به تمام مردم بسیار دلسوز، صمیمی و مهربان بودند؛ و در طول سالهای نبوت توانست، دلهای گمراه بسیاری را شیفته مکتب اسلام کند.
حجت الاسلام عسگر دیرباز در ادامه به کرامات و ویژگیهای کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) نیز اشاره کرد و افزود: امام حسن (ع)، از چهرههای برجسته اخلاقی است که رفتار و کردارش روشنگر راه هدایت است، انجام بیست و پنج سفر حج به صورت پیاده از ویژگیهای مهم رفتاری اوست. بذل و بخشش در راه خدا، یکی دیگر از ویژگیهای اخلاقی آن امام بزرگوار است بطوری که در طول زندگی خود، سه بار و هر بار نیمی از دارای خود را در راه خدا بخشیده است.