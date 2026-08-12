به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم میدان‌دار استان همدان دیشب چون شب های گذشته با حضور پرشور و حماسی زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، ضمن حمایت از نیرو‌های مسلح و امنیت و اقتدار ملی بر لزوم ایستادگی و مقاومت تا شکست نهایی دشمنان تأکید کردند.

مردم پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، هر شب در تجمعات شبانه برای حمایت از کشورمان ایران در میادین شهر‌ها و روستا‌های خود حضوری پر شور و گسترده دارند.