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مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین استان همدان هر شب در تجمعات شبانه با حضوری پر شور برای حمایت از کشورمان ایران حاضر میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم میداندار استان همدان دیشب چون شب های گذشته با حضور پرشور و حماسی زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، ضمن حمایت از نیروهای مسلح و امنیت و اقتدار ملی بر لزوم ایستادگی و مقاومت تا شکست نهایی دشمنان تأکید کردند.
مردم پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، هر شب در تجمعات شبانه برای حمایت از کشورمان ایران در میادین شهرها و روستاهای خود حضوری پر شور و گسترده دارند.