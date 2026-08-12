وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، تغییر زمان شارژ کالابرگ را تشریح کرد و با تأکید بر اینکه «جای نگرانی نیست»، برنامه جدید شارژ این اعتبار‌ها را بر اساس آخرین رقم کد ملی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما درباره تغییر زمان شارژ کالابرگ گفت: زمان شارژ تغییر کرده و اعتبار کالابرگ‌هایی که شماره کد ملی آنان به ۰، ۱ یا ۲ ختم می شود در پانزدهم هر ماه شارژ خواهد شد و کد‌های ملی دارای رقم پایانی ۴، ۵، ۶ یا ۷ نیز در بیستوپنجم ماه شارژ می شوند.

وی با بیان اینکه این تغییر نباید موجب نگرانی شهروندان شود، افزود: اعتبار افراد مقیم خارج از کشور غیرفعال شده است و این افراد برای احراز هویت میتوانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه نسبت به کلاهبرداری‌های احتمالی هشدار داد و گفت: مراقب لینک‌های ارسالی از طریق پیامک باشید؛ برخی از این لینک‌ها جعلی و کلاهبردارانه است.

انتظاری در پاسخ به پرسشی درباره نحوه استعلام وضعیت نیز خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند از طریق سامانه «حمایت» یا شماره گیری کد دستوری #۱۴۶۶*۵۰۰* از وضعیت کالابرگ خود مطلع شوند و نیازی به مراجعه حضوری یا نگرانی نیست.