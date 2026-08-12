به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر بوانات گفت: دوره آموزشی تخصصی بهداشت، آب و غذا در شرایط اضطراری با حضور ۲۵ نفر از امدادگران و نجاتگران این شهرستان برگزار شد.

سجاد رضایی زاده افزود: در این دوره‌ی آموزشی فراگیران با مباحثی همچون آب سالم و نحوه تامین آن، بهداشت و نگهداری موادغذایی، سوء تغذیه و بیماری‌های ناشی از آن، بهداشت محیط و بیماری‌های شایع در اردوگاه آشنا شدند.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.