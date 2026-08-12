کهگیلویه و بویراحمد در سالروز رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی علیه السلام غرق در سوگ و ماتم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استان کهگیلویه و بویراحمد در سالروز رحلت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و شهادت سلاله پاکش امام حسن مجتبی (ع) غرق در اندوه و ماتم است.

قافله عزاداری ۲۸ صفر در شهر یاسوج با حضور پرشور مردم برگزار شد. مردم انقلابی شهر یاسوج در این مراسم با هدف تجلیل از عظمت پیامبر اعظم و نسل پاک از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان هفت‌تیر عزاداری کردند.

در جریان این راهپیمایی، حضور پررنگ و مقتدرانه نیروهای مسلح در کنار توده‌های مردم، هم‌نمادی عمیقی از وحدت، انسجام و اقتدار ملت ایران بود.

مردمی که در این مسیر حضور داشتند، با نمایش اقتدار خود نشان دادند که ملت ایران با تکیه بر وحدت، همدلی و پیروی از رهبری، در مسیر استقلال و آزادی استوار ایستاده است و هیچ قدرتی توان رویاپردازی یا مقابله با اراده پولادین این ملت را نخواهد داشت.

امروز گویا آسمان به دلیل کوچِ روحِ بلند پیامبر واپسین و سبط اکبرش، امام حسن مجتبی (ع) در غروب و غباری غمبار فرو رفته و زمین بعد از صد‌ها سال، از بی مهری‌های گوناگونی که بر پیامبر و خاندان بزرگوارش رفته، شرمنده و خجل است.

پیامبر خاتم جهان مادی را ترک می‌کند؛ اما افسوس و هزار افسوس که غربتی شدیدتر از قبل بر خاندان مکرمش احاطه پیدا می‌کند. پیامبر عزیز، حتی، چون سر بر بالین گذر از جهان می‌گذارد، گویا باید دل نگران مظلومیت علی (ع) و فرزندان بزرگوارش باشد.

مظلومیت و غربتی که مثلا شمه‌ای از آن، اینهاست: هم درِ منزلِ دخترش را به آتش می‌کشند، هم علی مرتضی را از حق خویش محروم می‌سازند، هم حسن، سبط اکبر را به دست همسر جفاکار شهید می‌کنند و جسم پاک و مطهرش را آماج تیر‌ها قرار می‌دهند و هم کربلا را رقم می‌زنند.

خلاصه آنکه ۲۸ صفر، سرآغاز غربت خورشید‌های هدایت در مدینه پس از پیامبر است.