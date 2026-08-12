\n\n\n\n\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628\u06cc\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u00a0\u0631\u062d\u0644\u062a \u062c\u0627\u0646\u06af\u062f\u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0627\u0639\u0638\u0645 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0645\u062d\u0645\u062f (\u0635) \u0648 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u0646 \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc (\u0639) \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u0632\u06cc\u0627\u0631\u062a \u0627\u0632\u0628\u0639\u06cc\u062f \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0627\u06a9\u0631\u0645 (\u0635) \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0648\u0645\u06cc\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u00a0 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f1 \u0635\u0628\u062d\u00a0 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f1 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f\u00a0 \u062f\u0631\u00a0 \u0645\u0633\u062c\u0640\u062f \u0627\u0639\u0638\u0640\u0645 \u0627\u0631\u0648\u0645\u06cc\u0640\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\n\n\n