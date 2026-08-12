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قرارگاه رسانهای صداوسیمای خراسان جنوبی در مشهد مقدس، در دو روز نخست (۱۹ و ۲۰ مرداد) فعالیت خود، بیش از ۵۰۰ دقیقه ارتباط زنده تلویزیونی با شبکهها و بخشهای خبری مراکز استانی کشور برقرار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت سیمای مرکز صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: قرارگاه رسانهای شبکه خاوران که از ۱۹ مرداد در مشهد مقدس فعالیت خود را آغاز کرده است، با هدف هم افزایی رسانهای، تبادل محتوا و انعکاس جلوههای حضور زائران و عزاداران در بارگاه منور رضوی، در دو روز ابتدایی فعالیت خود بیش از ۵۰۰ دقیقه ارتباط زنده تلویزیونی داشته است.
طهماسبی افزود: این ارتباطها با شبکههای استانی چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، همدان، ایلام، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و نیز بخشهای مختلف خبری شبکههای سراسری برقرار شده است.
سرپرست معاونت سیمای خاوران با اشاره به تنوع تولیدات و ارتباطهای زنده این قرارگاه افزود: در کنار ارتباطهای خبری و برنامهای، یک برنامه کامل ۴۵ دقیقهای نیز با شبکه یزد روی آنتن رفت که در آن، حالوهوای معنوی مشهد مقدس، حضور زائران و فعالیتهای خدمترسانی به آنان به تصویر کشیده شد.
طهماسبی گفت: تیم رسانهای و فنی شبکه خاوران مستقر در مشهد مقدس، با استفاده از ظرفیتهای تولیدی و فنی خود، تا پایان ایام سوگواری آماده تعامل با دیگر مراکز استانی و پوشش ویژه رویدادهای مذهبی و حضور زائران در حرم مطهر رضوی است.