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به همت بانوی ۹۰ ساله شهر لطیفی در شهرستان لارستان، همزمان با ۲۸ صفر ، هزار قرص نان محلی جَرادک پخت و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با ۲۸ صفر مراسم پخت و توزیع نان محلی جرادک به همت بی بی زینت بانوی ۹۰ ساله ، برگزار شد.
این بانوی کهنسال برای چهلمین سال متوالی به نیت امام حسن مجتبی (ع) در شهر لطیفی لارستان بیش از هزار قرص نان، پخت و توزیع میکند.
حدود چهار قرن است در روز ۲۸ صفر ، نان «جَرادک» از نانهای محلی شهر لطیفی است در این منطقه پخت میشود.
شهرستان لار در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.