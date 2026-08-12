به همت بانوی ۹۰ ساله شهر لطیفی در شهرستان لارستان، همزمان با ۲۸ صفر ، هزار قرص نان محلی جَرادک پخت و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با ۲۸ صفر مراسم پخت و توزیع نان محلی جرادک به همت بی بی زینت بانوی ۹۰ ساله ، برگزار شد.

این بانوی کهنسال برای چهلمین سال متوالی به نیت امام حسن مجتبی (ع) در شهر لطیفی لارستان بیش از هزار قرص نان، پخت و توزیع می‌کند.

حدود چهار قرن است در روز ۲۸ صفر ، نان «جَرادک» از نان‌های محلی شهر لطیفی است در این منطقه پخت می‌شود.

شهرستان لار در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.