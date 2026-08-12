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تهیهکننده پویانمایی «سفینه نجات» با اشاره به حضور بیش از ۳۰۰ نفر در تولید این اثر گفت: در این پویانمایی تلاش کردهایم با بهرهگیری از تجربه ۲۵ ساله در حوزه انیمیشن، پیامها و دغدغههای مهم را با زبانی ساده، شیوا و قابل فهم برای کودکان بیان کنیم.
محمدامین همدانی، تهیهکننده پویانمایی «سفینه نجات»، در آستانه اکران این فیلم گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به روند تولید آن اظهار کرد: در این پروژه تجربه ۲۵ سالهای که در حوزه پویانمایی داشتهایم، در کنار تلاش یک تیم بیش از ۳۰۰ نفره و همکاری با یک کارگردان باسابقه به کار گرفته شده تا دغدغههای مورد نظر را با زبان کودک و در قالب پیامی شیوا به مخاطب منتقل کنیم.
وی افزود: این فیلم استعارههایی دارد که انتقال آنها کار سادهای نیست. با توجه به اکرانهای محدودی که تاکنون داشتهایم، مطمئن هستم مخاطب پس از تماشای فیلم، سازندگان آن را برای اینکه توانستهاند پیامهای سخت و پیچیده را با زبان کودک مطرح کنند، تحسین خواهد کرد.
همدانی ادامه داد: انتقال این پیامها با زبان کودک از کارهای دشواری است که برای کشور و بسیاری از دغدغهمندان، یک آرزو بوده است. برای تحقق این هدف، یک تیم بزرگ به مدت دو سال و نیم بهصورت شبانهروزی تلاش کرد و اکنون خوشحالیم که این فیلم در آستانه اکران عمومی قرار گرفته است.
تهیهکننده «سفینه نجات» با اشاره به تجربه بینالمللی عوامل این اثر گفت: پشتوانه این فیلم، تجربه بینالمللی ما در ساخت و اکران آثار مختلف است. از جمله پویانمایی «پسر دلفینی» که از شرق تا غرب جهان اکران شد. «سفینه نجات» نیز قرار است در نقاط مختلف دنیا به نمایش درآید و مذاکرات مربوط به اکران بینالمللی آن انجام شده و زمان اکران در برخی کشورها نیز مشخص شده است.
وی با اشاره به تلاش برای جذب حمایتهای مختلف افزود: حمایتهایی برای این فیلم جلب شده و امیدواریم بتوانیم رکوردهای بالاتری را به ثبت برسانیم. همچنین برای «سفینه نجات» برنامه ویژهای در حوزه تجاریسازی در نظر گرفته شده و محصولات جانبی متنوعی برای آن طراحی و تولید شده است.
همدانی با اشاره به تجربه تولید محصولات جانبی «پسر دلفینی» گفت: در آن پروژه یک محصول جانبی باکیفیت در حوزه طراحی داخلی داشتیم که به دلیل توجه ویژه به کیفیت، تولید آن خارج از ایران انجام شده بود؛ اما در «سفینه نجات» تلاش کردیم محصولات جانبی را بهطور کامل در داخل کشور و با کیفیت بالا تولید کنیم.
وی ادامه داد: یکی از دغدغههایی که رهبر شهیدمان درباره محصولات جانبی و تولید عروسک ایرانی داشتند، از قبل مورد توجه ما بوده و برای تحقق آن تلاش کردهایم. اکنون این محصولات را بهصورت کاملاً ایرانی تولید کردهایم و نگرانی اصلی ما میزان تقاضاست تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مخاطبان باشیم.
تهیهکننده «سفینه نجات» در پایان ابراز امیدواری کرد که این اثر بتواند بر اعتمادبهنفس کودکان ایرانی تأثیر بگذارد و گفت: مطمئنم کودک ایرانی با دیدن این فیلم، یک پله به اعتمادبهنفسش اضافه میشود و اطمینان پیدا میکند که ما هر چیزی را که بخواهیم، میتوانیم محقق کنیم.
جلوههای ویژه «سفینه نجات»؛ شبیهسازی واقعیت با فناوری روز پویانمایی
سرپرست جلوههای ویژه پویانمایی «سفینه نجات» گفت: بخش قابل توجهی از جلوههای ویژه این اثر بر پایه شبیهسازی پدیدههای واقعی مانند آب، رودخانه، انفجار و تخریب طراحی شده و از نرمافزارها و فناوریهایی استفاده شده است که در پروژههای مطرح پویانمایی جهان نیز کاربرد دارند.
کوروش فرزادفر، سرپرست جلوههای ویژه پویانمایی «سفینه نجات» در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به روند تولید جلوههای ویژه این اثر اظهار کرد: در این پروژه بخش عمدهای از جلوههای ویژه، مبتنی بر شبیهسازی است؛ به این معنا که پدیدههایی که در دنیای واقعی اتفاق میافتند، با استفاده از فناوریهای رایانهای بازسازی شدهاند.
وی افزود: شبیهسازی آب، جریان و حرکت رودخانه، انفجار، تخریب و دیگر پدیدههای طبیعی و فیزیکی از جمله بخشهایی است که در جلوههای ویژه «سفینه نجات» مورد استفاده قرار گرفته است. تلاش ما این بوده که این عناصر علاوه بر جذابیت بصری، از منطق و رفتار طبیعی خود نیز برخوردار باشند تا مخاطب بتواند آنها را باور کند.
فرزادفر با بیان اینکه «سفینه نجات» از نظر استفاده از جلوههای ویژه، یکی از تجربههای شاخص در پویانمایی ایران به شمار میرود، ادامه داد: به اعتقاد من، جلوههای ویژه این اثر در میان تولیدات داخلی، کاری متفاوت و در سطح بالایی است و ویژگیهای منحصر به فردی دارد. حتی از نظر تکنیک و نوع استفاده از شبیهسازیها میتواند در سطح جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.
سرپرست جلوههای ویژه «سفینه نجات» گفت: نرمافزارها و فناوریهایی که برای اجرای این شبیهسازیها مورد استفاده قرار گرفتهاند، محدود به ایران نیستند و در پروژههای پویانمایی در سراسر دنیا نیز کاربرد دارند. بنابراین آنچه اهمیت دارد، توانایی متخصصان در بهکارگیری صحیح این ابزارها و تبدیل قابلیتهای نرمافزاری به جلوههای بصری قابل باور و جذاب است.
وی یکی از چالشهای مهم این حوزه در کشور را کمبود نیروی متخصص دانست و افزود: متأسفانه تعداد متخصصان حرفهای در زمینه شبیهسازی و جلوههای ویژه پویانمایی در ایران محدود است و برای توسعه این بخش، نیازمند تربیت و آموزش نیروهای جدید و ایجاد فرصت برای فعالیت متخصصان هستیم.
فرزادفر همچنین به استفاده از عناصر فانتزی و جادویی در «سفینه نجات» اشاره کرد و گفت: کارگردان در این اثر از المانهای جادویی متعددی استفاده کرده است که اجرای آنها نیز نیازمند بهرهگیری از همین فناوریها و نرمافزارهای پیشرفته جلوههای ویژه بوده است. ترکیب این عناصر جادویی با شبیهسازی پدیدههای واقعی، فضای بصری متفاوتی برای اثر ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در چنین پروژههایی جلوههای ویژه صرفاً به معنای اضافه کردن چند عنصر تصویری به صحنه نیست، بلکه بخشی از فرآیند روایت و فضاسازی اثر محسوب میشود و باید در خدمت داستان، شخصیتها و جهان پویانمایی قرار گیرد.
سرپرست جلوههای ویژه پویانمایی «سفینه نجات» در پایان تأکید کرد: تجربه تولید این اثر نشان میدهد که با وجود محدودیتهای موجود، متخصصان ایرانی توانایی استفاده از فناوریهای روز و تولید آثار قابل رقابت را دارند؛ اما برای استمرار این مسیر، توجه بیشتر به آموزش، تربیت نیروی متخصص و سرمایه گذاری در حوزه فناوری های نوین پویانمایی ضروری است .