در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، پایگاه‌های اهدای خون حرم مطهر رضوی در صحن پیامبر اعظم (ص) و پایگاه شهید مالک رحمتی در نبش آیت‌الله شیرازی ۳ از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۸ پذیرای اهداکنندگان خون خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان خراسان رضوی،گفت: پایگاه اهدای خون امام رضا (ع) نیز در این دو روز از ساعت ۸ تا ۱۳ فعال خواهد بود.

مصطفی مهدوی‌ارفع افزود:همچنین در روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه، همزمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص)، پایگاه‌های اهدای خون شهرستان‌های تربت حیدریه، گناباد، سبزوار، نیشابور، قوچان و کاشمر از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ فعال بوده و آماده پذیرش اهداکنندگان خون هستند.

رئیس اداره روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان، در پایان با تسلیت این ایام و قدردانی از مشارکت مردم در امر اهدای خون، از شهروندان و نیکوکاران دعوت کرد با حضور در پایگاه‌های فعال، در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی مشارکت کنند.