پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از امروز تا دوشنبه هفته آینده، دمای هوا ۱ تا ۲ درجه افزایش مییابد و با رشد ابر، هوای شرجی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مجتبی میهنپرست» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از امروز (چهارشنبه ۲۱ مرداد) تا دوشنبه هفته آینده، مجدداً روند افزایش دما را خواهیم داشت.
وی افزود: هوا نسبت به روز گذشته حدوداً ۱ تا ۲ درجه گرمتر میشود. همچنین رشد ابر در این بازه زمانی، به ویژه طی امروز تا دو روز آینده، با ترکیب با گرما میتواند منجر به شرجی شدن هوا شود.
میهنپرست گفت: شدت گرما به اندازه امواج گرمایی دو سه هفته گذشته نخواهد بود، اما همچنان هوای گرمی را شاهد خواهیم بود. گاهی وزش باد نیز به ویژه در ساعت عصر مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: از اواسط هفته آینده، به تدریج روند کاهش دما در استان آغاز میشود و تا حدودی از شدت گرما کاسته خواهد شد.