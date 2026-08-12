مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی طرح مرکز کانون در مسکن مهر خرم آباد از فرماندار و دستگاه‌های اجرایی خواستار حمایت برای تسریع در تکمیل این طرح نیمه تمام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در دیدار با فرماندار خرم آباد، گزارشی از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان و شهرستان خرم آباد ارائه کرد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت کودکان و نوجوانان تأکید داشت.

رضا داوری با اشاره به سابقه بیش از ۶۰ ساله این مجموعه گفت: کانون به عنوان یک نهاد فرهنگی و تربیتی، آموزش غیرمستقیم کودکان و نوجوانان را در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی دنبال میکند و هدف اصلی آن، پرورش نسلی خلاق، توانمند، پرسشگر و برخوردار از هویت ملی و اسلامی است.

وی افزود: سرمایه گذاری در حوزه کودک و نوجوان، سرمایه گذاری برای آینده جامعه است و هر اندازه فرصت‌های بیشتری برای رشد فکری، خلاقیت و توانمندی کودکان فراهم شود، جامعه در آینده از ثمرات آن بهره مند خواهد شد.

داوری با اشاره به رشد فعالیت‌های کانون لرستان در سال‌های اخیر بیان کرد: این مجموعه با وجود محدودیت‌های اعتباری، توانسته است در شاخص‌های مختلف عملکردی رشد قابل توجهی داشته باشد و با کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی، همچنان مسیر خدمت رسانی فرهنگی و تربیتی به کودکان و نوجوانان استان را با جدیت ادامه می دهد.

مدیرکل کانون لرستان با اشاره به توسعه فعالیت‌های علمی این مجموعه گفت: کانون لرستان به عنوان یکی از قطب‌های علمی کشور، در زمینه راهبری فعالیت‌های علمی نقش مهمی ایفا میکند و موفقیت اعضای کانون در رویداد‌های ملی و بین المللی، نشان دهنده اثربخشی برنامه‌های پژوهش محور و علمی این مجموعه است.

وی راه اندازی مرکز علوم و فناوری‌های نوین در استان را فرصتی مهم برای آشنایی کودکان و نوجوانان با علوم و فناوری‌های روز دانست و افزود: این مرکز میتواند زمینه ارتباط کودکان و نوجوانان با مباحث علمی و فناورانه را از سنین پایه فراهم کرده و مسیر شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی آنان را هموارتر کند.

داوری با اشاره به فعالیت شش مرکز فرهنگی-هنری ثابت کانون در شهرستان خرم آباد اظهار داشت: این مراکز در نقاط مختلف شهر فعال هستند و با استقبال کودکان و نوجوانان مواجه شده اند؛ اما برخی از آنها برای تعمیر، نگهداری و بهسازی فضای پیرامونی نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از ساختمان‌های کانون در زمین‌هایی احداث شده اند که از سوی شهرداری واگذار شده است، گفت: انتظار میرود با حمایت فرمانداری خرم آباد، زمینه تعامل و همکاری بیشتر شهرداری برای بهسازی، مناسب سازی و ارتقای وضعیت فضا‌های پیرامونی مراکز کانون فراهم شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان به روند اجرای طرح عمرانی مرکز کانون در مسکن مهر خرم آباد اشاره کرد و افزود: پیشرفت فیزیکی این طرح از ۳۰ درصد به ۶۱ درصد افزایش یافته است و تکمیل آن می تواند دسترسی کودکان و نوجوانان ساکن این منطقه به خدمات فرهنگی و تربیتی را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد.

داوری خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این طرح و نیاز منطقه به زیرساخت‌های فرهنگی، امیدواریم با حمایت فرماندار خرم آباد و تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای طرح شتاب بیشتری بگیرد و این مرکز هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در پایان بر ضرورت تداوم همکاری میان کانون و دستگاه‌های متولی حوزه کودک و نوجوان تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی کودکان و نوجوانان نیازمند همکاری مجموع‌های از دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است.

وی افزود: تقویت تعامل میان کانون، فرمانداری، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط می تواند زمینه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، بهبود وضعیت مراکز موجود و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رشد و شکوفایی استعداد‌های کودکان و نوجوانان شهرستان خرم آباد را فراهم کند.



