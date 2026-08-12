پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور هشداری درباره وقوع رگبارهای ناگهانی، وزش باد شدید و نفوذ گرد و غبار در بسیاری از استانهای کشور، از کشاورزان و دامداران خواست با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فوری، از بروز خسارت به مزارع، باغها و سازههای گلخانهای جلوگیری کنند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی، با تشریح وضعیت جوی روزهای آینده اعلام کرد: تا پنجشنبه ۲۲ مرداد، در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات سمنان و البرز مرکزی، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود. همچنین طی ۵ روز آینده، در ساعات بعدازظهر و شب، ناپایداریهای مشابه در جنوب سیستانوبلوچستان، جنوب و جنوبغرب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و بخشهایی از فارس، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد و جنوب اصفهان رخ خواهد داد.
وی افزود: وزش باد شدید و گرد و غبار در شمالشرق، شرق، مرکز و دامنههای جنوبی البرز، موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.
این کارشناس هواشناسی با تأکید بر لزوم آمادگی بهرهبرداران برای مقابله با تنشهای محیطی، توصیههای زیر را ارائه کرد:
مدیریت آبیاری و تغذیه: از انجام عملیات آبیاری یا کوددهی (بهویژه کودهای شیمیایی پهنبرگ) در ساعات بعدازظهر خودداری شود؛ چرا که رگبارهای ناگهانی موجب شستوشوی کود و هدررفت آن میشود.
حفاظت از سازهها و محصولات حساس: با توجه به وزش باد شدید در ارتفاعات (مانند البرز و سمنان)، برای محصولات در مرحله گلدهی و تشکیل میوه از بادگیرهای طبیعی استفاده شود. همچنین استحکام پوشش پلاستیکی گلخانهها بررسی گردد.
مدیریت اثر گرد و غبار: در مناطق تحت تأثیر گرد و غبار، پس از فروکش کردن ریزگردها، با آبیاری ملایم و شستوشوی برگها، منافذ گیاهی پاکسازی شود تا توان فتوسنتز و جذب نور گیاه بازیابی گردد.
پیشگیری از غرقابی: در مناطق جنوبی و خوزستان، به دلیل احتمال غرقابی شدن مزارع کمشیب، زهکشی مزارع مدیریت شود تا ریشه گیاهان دچار کمبود اکسیژن نشود.
ایمنی دامها: دامداران از چرای احشام در ارتفاعات و دشتها در زمان وزش باد شدید و گرد و غبار خودداری کنند.
وضعیت بارشی کشور
غلامی گفت: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی (۱۴۰۴-۱۴۰۵) تا نوزدهم مرداد، حدود ۲۳۰ میلیمتر گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۷۳.۲ درصد افزایش و نسبت به میانگین بلندمدت، رشد جزئی ۰.۷ درصدی را نشان میدهد.
گفتنی است در هفته گذشته، «راز» در خراسان شمالی با ۵۹.۹ میلیمتر بارش، پربارشترین نقطه و «آبپخش» بوشهر با دمای ۵۱ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه کشور ثبت شده است.