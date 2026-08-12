به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، گذر امواج از سطح منطقه تا پایان هفته موجب افزایش ابر و گاهی وزش باد می شود و وزش باد‌های شمالی به ویژه در کانال بادی استان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بهروزی، کارشناس هواشناسی استان قزوین، با اعلام این مطلب اظهار کرد: با عبور امواج از سطح منطقه، تا پایان هفته شاهد افزایش ابر و گاهی وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: وزش باد‌های شمالی به ویژه در کانال بادی استان تا پایان هفته تداوم دارد و در سه روز آینده، در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات شمالی استان علاوه بر پدیده مه، احتمال بارش‌های پراکنده پیش بینی می شود.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز روند کاهش نسبی دما و هوای نسبتاً خنک تا پایان هفته انتظار می رود.