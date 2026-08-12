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وزیر آموزش و پرورش از افتتاح ۲۳۰۰ مدرسه، استانداردسازی ۳۴۰۰۰ کلاس درس و سه هزار فضای ورزشی خبر داد و گفت: توسعه سرانه آموزشی، هوشمندسازی مدارس، گسترش صفحههای خورشیدی و فرهنگسازی برای مدیریت مصرف انرژی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش گفت: از حمایتهای رئیس جمهور و همچنین استانداران کشور، بهویژه استاندار تهران به سبب همراهیهای کم نظیرشان با آموزش و پرورش قدردانی کرد.
وی افزود: با مدیریت خوب استاندار تهران، گامهای مهمی در توسعه نهضت مدرسهسازی برداشته شده است و با توجه ویژهای که رئیسجمهور محترم و معاونان ایشان به مسائل آموزش و پرورش داشتهاند، اقدامات مهمی در این حوزه در حال انجام است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید، گفت: همه برنامه ریزیها و پیشبینیهای لازم را در حوزههای مختلف انجام دادهایم تا انشاءالله در آستانه سال تحصیلی بهصورت تجمیعی، واحدهای آموزشی و فضاهای جدید را افتتاح کنیم.
کاظمی ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۴۰۰ مدرسه در قالب ۱۱ هزار کلاس درس از طرح های نهضت توسعه عدالت آموزشی را به بهرهبرداری رساندیم و امسال نیز ۲۳۰۰ مدرسه در قالب ۱۳ هزار کلاس درس را افتتاح خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه استانداردسازی فضاهای آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: ۱۰ هزار کلاس بر اساس استانداردهای مورد تأکید رئیسجمهور محترم هوشمندسازی خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر آن در قالب طرح شهید عجمیان بیش از ۱۵۰۰ فضای آموزشی آسیب دیده در جنگ را بازسازی و آماده بهره برداری کرده و بیش از ۷۰ هزار کلاس درس را شاداب سازی کردهایم تا مهری بانشاط را آغاز کنیم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از توسعه فضاهای ورزشی خبر داد و افزود: حدود ۳هزار فضای ورزشی نیز آماده افتتاح و بهره برداری است که شامل سالنهای ورزشی، زمینهای چمن، استخر و دیگر فضاهای ورزشی مورد نیاز مدارس است.
وی همچنین درباره توسعه زیرساختهای شبکه شاد، گفت: با حمایتهای رئیسجمهور محترم ۱۰۰ سرور به مجموعه سرورهای شبکه شاد اضافه شد و بهزودی ۱۵۰ سرور جدید نیز به این شبکه اضافه خواهد شد.
افزایش سرانه آموزشی
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی کشور گفت: میانگین سرانه آموزشی ما به ۵.۹ مترمربع خواهد رسید و به اهداف پیشبینیشده در برنامه توسعه هفتم نزدیک شدهایم.
هدف گذاری برای نصب صفحه های خورشیدی در ۳۶۰۰ مدرسه
وی در ادامه به برنامه وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: نصب صفحه های خورشیدی در مدارس را آغاز کردهایم و در مجموع ۳۶۰۰ مدرسه را برای این طرح هدفگذاری کردهایم.
وزیر آموزش و پرورش افزود: تاکنون در ۱۲۰۰ مدرسه صفحه های خورشیدی نصب شده و که آماده بهرهبرداری هستند.
کاظمی تأکید کرد: استفاده از صفحه های خورشیدی کمک قابل توجهی به مدیریت ناترازی انرژی دارد و اگر بتوانیم از ظرفیت این صفحه ها به شکل گستردهای استفاده کنیم، بخش مهمی از مشکلات ناترازی مرتفع خواهد شد.
آموزش و پرورش صرفاً به توسعه سخت افزاری اکتفا نکرده است
وی با بیان اینکه برنامه وزارت آموزش و پرورش صرفاً به اقدامات سختافزاری محدود نشده است، گفت: ما صرفاً به توسعه سامانههای سرمایشی و گرمایشی اکتفا نکردهایم و در کنار اقدامات سختافزاری، فعالیتهای نرم افزاری بسیاری در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و اصلاح روشهای تدریس و توسعه فعالیتهای فرهنگی و تربیتی گستردهای را در راستای صرفهجویی در مصرف انرژی انجام دادهایم.
کاظمی ادامه داد: در همین راستا، برنامه کاربردی «نیرومند» را از سوی اتحادیه انجمنهای اسلامی طراحی و رونمایی کردهایم، دانشآموزان با استفاده از این برنامه در زمینه مدیریت و صرفهجویی انرژی کنشگری و عملیات واقعی صرفهجویی را دنبال میکنند و در قبال مشارکت خود، پاداش دریافت میکنند.
پیگیری پویشهای دانشآموزی برای مدیریت مصرف انرژی
وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: پویشهای مرتبط با مصرف بهینه انرژی نظیر پویش با انرژی نیز از سوی سازمان دانشآموزی دنبال میشود و میتواند در کنار اقدامات سختافزاری، نقش مؤثری در صرفهجویی مصرف انرژی داشته باشد و این برنامهها همچنان با جدیت از سوی آموزش و پرورش در حال پیگیری است.