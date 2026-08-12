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مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان : در قالب طرح «مدیریت محلهمحور» ۵۰ امام محله برای تقویت نقش مساجد و ائمه جماعات در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی محلهها همراهی دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلام علیرضا قنبری در نشست با خبرنگاران در شاهرود افزود: ظرفیتهای مردمی و شناسایی مسایل محلات، زمینه مشارکت ساکنان در رفع نیازها و ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی در طرح «مدیریت محلهمحور» دنبال میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه خط مقدم ماموریت سازمان تبلیغات اسلامی حوزه تبیین است، گفت: زدودن غبار از اندیشه افرادی که تحت تاثیر هجمه دشمن، فضای مجازی و امواج منفی قرار گرفتهاند مورد توجه است.