مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان : در قالب طرح «مدیریت محله‌محور» ۵۰ امام محله برای تقویت نقش مساجد و ائمه جماعات در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی محله‌ها همراهی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در نشست با خبرنگاران در شاهرود افزود: ظرفیت‌های مردمی و شناسایی مسایل محلات، زمینه مشارکت ساکنان در رفع نیاز‌ها و ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در طرح «مدیریت محله‌محور» دنبال می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه خط مقدم ماموریت سازمان تبلیغات اسلامی حوزه تبیین است، گفت: زدودن غبار از اندیشه افرادی که تحت تاثیر هجمه دشمن، فضای مجازی و امواج منفی قرار گرفته‌اند مورد توجه است.