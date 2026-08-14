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اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان را بررسی و برای رفع آن تصمیم گیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این نشست، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزههای ارزی و گمرکی، تأمین برق، بانکی، مالیاتی، اقتصادی، امور دارایی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
این واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستانهای سمنان، گرمسار، مهدیشهر، ایوانکی و دامغان فعالیت دارند و رفع مشکلات آنها میتواند در حفظ و توسعه ظرفیت تولید، اشتغال و رونق اقتصادی استان مؤثر باشد.
در این جلسه همچنین موضوع پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار و در چارچوب تبصره ۱۵ مطرح و راهکارهای قانونی برای رفع موانع موجود ارائه شد
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این نشست با تأکید بر ضرورت همراهی و مساعدت دستگاههای اجرایی برای رفع موانع تولید گفت: در شرایط کنونی، وحدت ملی، امنیت ملی، همدلی و همراهی میان مسئولان و فعالان اقتصادی از مؤلفههای مهم برای عبور از مشکلات و حرکت در مسیر توسعه و رونق تولید است و با تکیه بر این ظرفیتها میتوان به آیندهای روشن امیدوار بود.
یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان هم در این نشست با اشاره به ضرورت تسریع در روند حل مشکلات واحدهای صنعتی و خدماتی گفت: مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی استان بهصورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها برنامهریزی و پیگیری لازم انجام میشود.