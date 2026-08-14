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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بر لزوم تغییر الگوی کشت با هدف عبور از تنش آبی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در جمع مدیران و فعالان حوزه کشاورزی گفت : تنشهای آبی در حوزه حبله رود که متاثر از برداشتهای غیر قانونی در بالا دست است سبب چشمگیر کشتهای بهاره و تابستانه شده و یکی از مهمترین راهکارها برای رفع این موضوع و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان گرمسارو آرادان و ایوانکی ، علاوه بر پیگیری تامین حقابه ، تغییر الگوی کشت و توجه به کشتهای کم آب بر، اما با ارزش افزوده بالاست .
محمدرضا قاسمی افزود: توجه به اجرای سیستمهای آبیاری نوین و تحت فشار در مزارع به شکل متمرکز در روستاها یکی از راهکارهای مناسب در حوزه تولید کشاورزی در زمانهای تنشهای آبی است.
علی همتی فرماندار گرمسار هم از تشکیل کارگروههای تخصصی در زمان احقاق حقوق منابع آبی از رودخانه حبله رود با اجرای جلسات مشترک بین دو استان سمنان و تهران زیر نظر استانداران و معاونین عمرانی استانداریهای دو استان خبر داد .