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سامانه بارشی جدید، از امروز از سمت غرب وارد کشور شده و به تدریج مناطق مرکزی را نیز فرا میگیرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، سامانه بارشی از امروز از سمت غرب وارد کشور شده و به تدریج مناطق مرکزی را نیز فرا میگیرد. بر این اساس، در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات سمنان و البرز مرکزی، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
همچنین طی پنج روز آینده، در ساعات بعدازظهر و شب، ناپایداریهای جوی مشابه در جنوب سیستانوبلوچستان، جنوب و جنوبغرب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد و جنوب اصفهان رخ خواهد داد. افزون بر این، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در شمالشرق، شرق و مرکز کشور، کاهش کیفیت هوا را به همراه خواهد داشت.