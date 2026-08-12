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در دهمین کنفرانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر، شرکت برق منطقهای سمنان موفق به کسب رتبه نخست در حوزه توسعه نیروگاههای خورشیدی شد و جایزه ملی انرژیهای تجدیدپذیر ایران را دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حبیب قراگوزلو مدیرعامل شرکت برق منطقهای سمنان با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در حوزه انرژی خورشیدی استان، خاطرنشان کرد: هماکنون ۳۵۲ واحد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت احداث ۴ هزار و ۵۹۸ مگاوات، دارای پروانه فعالیت در استان سمنان هستند که تاکنون ۲۴۶ مگاوات از این ظرفیت به شبکه سراسری برق متصل شده است.