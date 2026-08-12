فعالیت‌های این جمعیت در روز‌های آخر ماه صفر بر سه محور اصلی امداد جاده‌ای، خدمات به مسافران و حمایت از زائران پیاده تفکیک می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی:سه محور داورزن - سبزوار، گناباد - بجستان و قوجان به مشهد که مجموعا ۸۸۸ کیلومتر از پرترددترین و حساس‌ترین مسیر‌های استان را در بر می‌گیرند در اولویت عملیاتی قرار دارند.

سید علی منیری: با همکاری اورژانس در هر ۱۰ کیلومتر از مسیر‌های پرخطر و هر ۱۵ کیلومتر از مسیر‌های عادی، پست‌های امداد و نجات مستقر شده‌اند.

منیری در بخش تجهیزات اعلام کرد: ۵۶ آمبولانس، ۲۷ خودروی نجات و ۴۰ خودروی پشتیبان در جاده‌ها مستقر هستند.

وی همچنین به تخصیص هشت پست ویژه برای ارائه خدمات درمانی کامل به زائران پیاده اشاره کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: علاوه بر ۲ هزار نیروی جوان داوطلب از سراسر کشو،ر تعداد هفت هزار نفر-روز نیروی هلال احمر استان از یک هفته گذشته خدمت‌رسانی به زائران را آغاز کرده‌اند.