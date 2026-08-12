آیین بزرگداشت سی امین سالگرد تاسیس رادیو شهر مراغه با حضور اهالی فرهنگ، هنر، رسانه، خبرنگاران، تهیه کنندگان، گویندگان و گزارشگران رادیو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،ایوب نصیری مدیر کل صدا وسیمای مرکز آذربایجان شرقی در ارتباط تلفنی با آیین بزرگداشت سی امین سالگرد تاسیس رادیو شهر مراغه گفت:تلاش برنامه سازان در این رادیو ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه فرهنگی و افزایش آگاهی‌های عمومی است.

نصیری با بیان اینکه مردم شهید پرور مراغه در طول جنگ تحمیلی سوم ۴۱ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند افزود: توسعه کمی و کیفی برنامه‌های رادیو شهر مراغه در اولویت است.

وحید قهرمانی مدیر رادیو شهر مراغه نیز در این مراسم گفت: در رادیو شهر مراغه ۱۰ عنوان برنامه در موضوعات دینی، فرهنگی و اجتماعی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، سیاسی و اجتماعی تولید و پخش می‌شود.

گفتنی است در پایان این مراسم از پیشکسوتان عرصه رادیو و رسانه تجلیل و قدردانی شد.