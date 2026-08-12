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جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:در راستای دستورالعملهای سازمان اورژانس کشور، حدود ۶۰ دستگاه آمبولانس از ۳۱ استان کشور به ظرفیتهای موجود در مشهد افزوده شده است. همچنین ۱۵ دستگاه آمبولانس دیگر نیز علاوه بر حدود ۱۳۰ دستگاه آمبولانس فعال در شهر مشهد، در این طرح به خدمترسانی خواهند پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ محمد یوسف رحمتی، جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ستاد خدمات سفر، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای میزبانی شایسته از زائران امام رضا (ع)، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که با برنامهریزی و اقدامات انجامشده، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آمادگی کامل قرار دارد و تلاش میکنیم در روزهای پایانی دهه آخر صفر، خدمات سلامت را مطابق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با کیفیت مطلوب به زائران ارائه کنیم.
وی با اشاره به تقویت ناوگان اورژانس در ایام اوج حضور زائران افزود: در راستای دستورالعملهای سازمان اورژانس کشور، حدود ۶۰ دستگاه آمبولانس از ۳۱ استان کشور به ظرفیتهای موجود در مشهد افزوده شده است. همچنین ۱۵ دستگاه آمبولانس دیگر نیز علاوه بر حدود ۱۳۰ دستگاه آمبولانس فعال در شهر مشهد، در این طرح به خدمترسانی خواهند پرداخت.
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ستاد خدمات سفر ادامه داد: حدود ۲۰ دستگاه آمبولانس بخش خصوصی نیز در این ایام در کنار مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفتهاند و ناوگان آمبولانس جمعیت هلال احمر نیز به عنوان پشتیبان، آماده همکاری و ارائه خدمات در مواقع مورد نیاز خواهد بود.
دکتر رحمتی با تأکید بر پیشبینی تمهیدات لازم در حوزه تأمین دارو، بیان کرد: در حوزه دارویی نیز برنامهریزی مناسبی انجام شده است و بیمارستانهای دولتی ذخیره و دپوی مطلوبی از دارو، بهویژه داروهای مورد نیاز بیماران خاص، در اختیار دارند تا در ایام افزایش حضور زائران با کمبود مواجه نشویم.
وی همچنین از پیشبینی تمهیدات لازم برای تأمین شیرخشک خبر داد و گفت: در این حوزه نیز تدارک مناسبی صورت گرفته است تا نیاز خانوادهها و زائران به این اقلام در ایام پایانی دهه آخر صفر به شکل مطلوب پاسخ داده شود.
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ستاد خدمات سفر با اشاره به فعالیت گسترده داروخانهها در این ایام تصریح کرد: حدود ۸۰۰ داروخانه در مشهد به صورت روزانه و ۱۲۶ داروخانه به صورت شبانهروزی فعال خواهند بود. از این تعداد، حدود ۵۰ داروخانه شبانهروزی در اطراف حرم مطهر رضوی و مسیرهای منتهی به بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) قرار دارند و در طرح خدمترسانی به زائران مشارکت میکنند.
دکتر رحمتی در ادامه از آمادهباش کامل مراکز درمانی خبر داد و اظهار کرد: بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ایام اوج حضور زائران در آمادهباش ۱۰۰ درصدی قرار دارند و بیمارستانهای خصوصی نیز در وضعیت آمادهباش نسبی هستند و هر زمان که حوزه درمان اعلام نیاز کند، این مراکز نیز برای ارائه خدمات و پشتیبانی وارد عمل خواهند شد.
وی با بیان اینکه تمام ظرفیتهای حوزه سلامت برای خدمترسانی به زائران پای کار است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد این است که زائران حضرت علی بن موسیالرضا (ع) در کنار بهرهمندی از فضای معنوی این ایام، با اطمینان خاطر از خدمات سلامت مورد نیاز خود نیز برخوردار باشند و با خاطرهای خوش از این سفر معنوی به شهرهای خود بازگردند.
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ستاد خدمات سفر تأکید کرد: مجموعه دانشگاه با بهرهگیری از ظرفیتهای اورژانس، بیمارستانها، داروخانهها، بخش خصوصی و دستگاههای همکار، تمام تلاش خود را برای تأمین سلامت و آرامش زائران در روزهای پایانی دهه آخر صفر به کار گرفته است.