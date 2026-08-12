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مانور حریق در مراتع با حضور دستگاههای امدادی، کارشناسان و گروههای مردمی در شازند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارت ورود به جلسه کنکور سراسری ۱۴۰۵یکشنبه ۲۵ مرداد منتشر میشود.
داوطلبان برای مشاهده اطلاعات و دریافت کارت ورود به چلسه به ادرس اینترنتی sanjesh.org مراجعه کنند.
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فرماندار خنداب از طرح جهادی خدمات بیناییسنجی رایگان که در روستای دهچال در حال اجراست بازدید کرد.
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در جلسه کمیته شورای محلهمحور کمیجان که با هدف بررسی وضعیت محه ها، ارزیابی اقدامات انجامشده و برنامهریزی برای رفع مشکلات برگزار شد بر تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان برای تسریع در حل مسائل و مطالبات شهروندان تأکید شد.
همچنین در این نشست، موضوع تقسیمبندی محلات با هدف شناسایی دقیقتر ظرفیتها، نیازها و مشکلات هر محله مطرح و مقرر شد مسائل موجود بهصورت اولویتبندیشده بررسی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
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مانور حریق و آتش سوزی در مراتع و مناطق مورد هدف با حضور دستگاههای امدادی و کارسناسان و گروههای مردمی در شازند برگزار شد.
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