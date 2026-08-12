بارش شدید باران در دیباج و کلاته رودبار از توابع شهرستان دامغان به بخش های مسکونی و کشاورزی خسارت زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این دو شهر بیشترین بارش باران در شبانه روز گذشته در استان سمنان را به خود اختصاص دادند به گوشنه ای که در دیباج ۲۸ ، کلاته رودبار ۲۶.۵ میلیمتر باران باریده است .

بارش باران شدید این دو شهر به باغ ها و گندم زارها خسارت زد و در دیباج سبب آبگرفتگی ۲ باب منزل مسکونی شد و تیم های عملیاتی هلال احمر با استفاده از تجهیزات تخصصی سیلاب شامل پمپ‌های لجن کش، کفکش به یازی حادثه دیدگان شتافتند.

در این مدت مجن ١۴.۵ ، بسطام ۱.۵ ، پرور ۲.۸ ، دشت بو ۶.۰ ، فولاد محله ۲.۹ ، تاش ۶ ، قوشه ۱۰.۵ ، بسطام ١.٩ ، ابر یک ، دیزج ٢.۵ و آستانه ۶ میلی متر بارندگی داشتند .