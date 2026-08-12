دومین اجتماع بزرگ زائران اصفهانی، سوگواران رضوی و هیئت‌های مذهبی استان اصفهان همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) در مشهد مقدس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: این مراسم با حضور زائران اصفهانی و هیئت‌های مذهبی استان، فردا همزمان با سالروز شهادت سلطان خراسان در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی فوقی افزود: برنامه عزاداری از ساعت ۸ صبح از حسینیه اصفهانی‌ها در مشهد آغاز می‌شود و عزاداران در قالب دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی، در مسیر بازار سرشور به سمت باب‌الجواد حرکت خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: پس از حرکت دسته‌های عزاداری، زائران و سوگواران اصفهانی در مسجد گوهرشاد گردهم می‌آیند و با برپایی «حلقه ماتم»، در سوگ شهادت امام رضا(ع) به عزاداری خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام مهدی فوقی گفت: برگزاری این اجتماع، جلوه‌ای از حضور و ارادت مردم و هیئت‌های مذهبی استان اصفهان به خاندان اهل‌بیت(ع) و امام هشتم(ع) است و امسال نیز هیئت‌های مختلف استان در این آیین سوگواری حضور خواهند داشت.