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معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی انتصاب محسن رضایی را به سمت نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی تبریک و تهنیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی انتصاب محسن رضایی را به سمت نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی تبریک و تهنیت گفت.
متن پیام تبریک سید احمد موسوی به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی
نماینده محترم رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی
سلام علیکم
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت «نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی» که نشان کارآمدی، درایت و شایستگی شما در طول سالها فعالیت در عرصههای فرماندهی، مدیریتی و امنیتی است را تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید مدیریت اثربخش توام با تجارب برجسته و گرانقدر شما در شرایط حساس و سرنوشتساز کنونی پشتوانهای ارزشمند برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
از درگاه ایزد منان سربلندی و توفیق جنابعالی را در مسیر خدمتگزاری مسالت دارم.
سید احمد موسوی