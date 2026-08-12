معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی انتصاب محسن رضایی را به سمت نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی تبریک و تهنیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی انتصاب محسن رضایی را به سمت نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی تبریک و تهنیت گفت.

متن پیام تبریک سید احمد موسوی به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی

نماینده محترم رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت «نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی» که نشان کارآمدی، درایت و شایستگی شما در طول سال‌ها فعالیت در عرصه‌های فرماندهی، مدیریتی و امنیتی است را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید مدیریت اثربخش توام با تجارب برجسته و گرانقدر شما در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز کنونی پشتوانه‌ای ارزشمند برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

از درگاه ایزد منان سربلندی و توفیق جنابعالی را در مسیر خدمتگزاری مسالت دارم.

سید احمد موسوی