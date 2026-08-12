به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛شهردار راین گفت: برای اجرای این طرح فضای سبز ۷۵۰ متر مربعی ۸۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

برائی‌نژاد، در آیین افتتاح این بوستان با تاکید بر افزایش سرانه فضای سبز و ساماندهی ورودی شهرافزود: این فضای سبز علاوه بر زیباسازی چهره ورودی راین، محلی برای استراحت و تفریح شهروندان و مسافران خواهد بود.

شهردار راین تأکید کرد: عملیات اجرایی این طرح با کیفیت مطلوب و با استفاده از ظرفیت نیرو‌های بومی انجام شده است.