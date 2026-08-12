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بوستان ورودی راین کرمان با هزینهی ۸۵۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛شهردار راین گفت: برای اجرای این طرح فضای سبز ۷۵۰ متر مربعی ۸۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.
برائینژاد، در آیین افتتاح این بوستان با تاکید بر افزایش سرانه فضای سبز و ساماندهی ورودی شهرافزود: این فضای سبز علاوه بر زیباسازی چهره ورودی راین، محلی برای استراحت و تفریح شهروندان و مسافران خواهد بود.
شهردار راین تأکید کرد: عملیات اجرایی این طرح با کیفیت مطلوب و با استفاده از ظرفیت نیروهای بومی انجام شده است.