سردار میرشکار از فرماندهان دوران دفاع مقدس در رامسر گفت: بیانه گام دوم آقای شهید، نقشه راه ماست و باید در این مسیر ثابت قدم باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار میرشکار از فرماندهان دوران دفاع مقدس در یادواره ۲۷ شهید محله لپاسر رامسر در شب رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: بیانه گام دوم آقای شهید، نقشه راه ماست و باید در این مسیر بایستیم و ثابت قدم باشیم.

وی افزود: شهدا به فاتحه خوانی ما نیاز ندارند باید وصیت نامه شهدا بدقت مطالعه و مسیرشان را ادامه بدهیم و این مهم‌ترین رسالت تک تک ما است.

سردار میرشکار تاکید کرد: باید درک درستی از مسیر نورانی امام شهید و شهدای عزیز داشته باشیم، امروز جایگاه خود را بشناسیم، مهیا بوده و درک درستی از عاشورا و مهدویت داشته باشیم.

این فرمانده دوران دفاع مقدس اظهار کرد: شهدا مسیر مهدویت را برای ما ترسیم و در راه دفاع از ولایت، دین و مستضعفین جان خود را نثار کردند.

سردار میرشکار خاطر نشان کرد: شیعه در برابر استکبار جهانی کوتاه نمی‌آید امیدواری ما به آینده است، چون پرنده‌ای که یک بال سرخ در کربلا و یک بال سبز در مهدویت دارد و زره آهنین این پرنده ولایت فقیه است، شیعه باید تدوام یابد.

وی تصریح کرد: امروز باید گوش به فرمان ولی امر زمان آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای باشیم.