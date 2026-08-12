در پی حملات تجاوزکارانه اخیر به زیرساخت‌های صنعتی استان قم، ۳۵۹ واحد تولیدی دچار خسارت شدند که با همت صنعتگران، بخش عمده‌ای از این واحد‌ها بدون اتکا به اعتبارات دولتی، فرآیند بازسازی و بازگشت به چرخه تولید را آغاز کرده و تاکنون ۷۰ درصد از واحد‌های آسیب‌دیده به مدار فعالیت بازگشته‌اند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، با اشاره به خسارات وارد شده به بخش صنعت استان در جریان حملات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی (جنگ رمضان)، گفت: در این تهاجم، در مجموع ۳۵۹ واحد صنعتی استان متحمل خسارت شدند.

وی با تفکیک میزان آسیب‌دیدگی‌ها افزود: از این تعداد، ۲۳ واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بر اثر اصابت مستقیم موشک یا موج انفجار، دچار تخریب ۱۰۰ درصدی شدند که خسارت اولیه این بخش به تنهایی حدود ۱۱.۵ همت برآورد شده است. در جریان این تخریب‌ها، اشتغال حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از نیرو‌های کار استان مستقیماً تحت‌الشعاع قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه با بیان اینکه حدود ۳۰۰ واحد دیگر نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد دچار خسارت شده‌اند، تصریح کرد: نکته قابل توجه در این رخداد، روحیه جهادی صنعتگران قمی است که منتظر تخصیص بودجه‌های دولتی نمانده و بخش بزرگی از فرآیند بازسازی و نوسازی خطوط تولید خود را آغاز کرده‌اند.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: با تکیه بر همین همت ملی و تلاش صنعتگران، تاکنون بیش از ۷۰ درصد از واحد‌های آسیب‌دیده، فعالیت مجدد خود را آغاز کرده‌اند و تلاش برای احیای سایر ظرفیت‌های صنعتی و بازگشت کامل به چرخه تولید با سرعت در دستور کار استان قرار دارد.