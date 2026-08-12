سه بقعه متبرکه امامزادگان خسروجرد، امامزاده حسن (ع) آزادمنجیر و آرامگاه ابورفاعه در این شهرستان طی ایام پایانی ماه صفر آماده خدمت به زائران پیاده بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار گفت:در این بقاع متبرکه با استقرار روحانیون، خیمه‌های معرفت با برنامه‌های فرهنگی و همچنین اطعام و اسکان عزاداران، برقرار است.

حجت الاسلام و المسلمین هادی حسین آبادی افزود: از محل ۳ موقوفه عبدالرحیم و عبدالغفور و فرامرز خان که به نیت زایرین و مترددین امام رضا ع وقف شده‌اند، اقدام به برپایی موکب در بقاع میقاتی روستا‌های خسروجرد آزاد منجیر، نزل آباد و بقعه ابورفاعه کلاته سفیرو ایستگاه‌های استیر، کسکن و صد خرو داورزن کرده‌ایم و پذیرایی و اسکان به زایران در مسیر رفت و برگشت انجام می‌شود.

شهرستان‌های سبزوار و خوشاب دارای ۲۷ بقعه متبرکه، ۲ هزار موقوفه و هزار و ۸۰۰ رقبه است.