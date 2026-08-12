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حضور مردم در میادین و خیابانها، همچنان جلوهای از همبستگی و همراهی آنان با کشور در شرایط جنگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیسجمهور با قدردانی از حضور مردم در بیش از پنج ماه گذشته، این حضور را اقدامی بزرگ و قابل ستایش دانست و گفت: دشمنان تصور میکردند با ایجاد ناامنی و آشوب در داخل، کشور را با بحران مواجه کنند؛ اما مردم با حضور و ایستادگی خود، این محاسبات را برهم زدند.
مردم نیز با حضور در اجتماعات شبانه، بر حفظ وحدت، امنیت و منافع ملی تأکید دارند و معتقدند در شرایطی که کشور با تهدید دشمن روبهروست، حضور و انسجام مردم میتواند پیام روشنی از اقتدار و اتحاد ایران به شمنان مخابره کند.
این اجتماعات، علاوه بر نمایش همبستگی مردم، فرصتی برای تأکید بر ضرورت حفظ آرامش، وحدت ملی و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن است.