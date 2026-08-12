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معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، با اشاره به جایگاه نهادهای دانشجویی گفت: در مقطع زمانی فعلی، حمایت از اتحادیههای علمی-دانشجویی یک ضرورت راهبردی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید شالچی در اولین مجمع عمومی اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم ارتباطات، روابط عمومی و رسانه ،ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک دانش ارتباطات، نسبت به چالشهای مربوط به «از دست نرفتن روایت» در عرصه بینالمللی و تعمیق شکافهای اجتماعی و فرهنگی در کشور تاکید کرد.
وی با ابراز نگرانی نسبت به سودجویی برخی رسانههای بینالمللی بر روایت مسائل ایران، افزود: «ما وارث تمدنی هستیم که با "روایت" زنده میماند؛ ملتی که در طول تاریخ در روایتگری متبحر بوده و نمونه بارز آن را در آثاری مثل شاهنامه میبینیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: باید توجه داشته باشیم که همانطور که حفظ تمامیت ارضی ایران مهم است باید از ایجاد فاصلهها و شکافهای شناختی و همزیستی اجتماعی نیز در کشور جلوگیری کنیم.
شالچی ضمن قدردانی از فعالان این اتحادیه و اساتید همکار، بر تعهد وزارت علوم در تسهیلگری فعالیتهای علمی تأکید کرد و افزود : وظیفه ما در وزارت علوم، فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت این اتحادیههاست. امیدواریم اینگونه نهادسازیها و همافزاییها بتواند به پیشرفت و توسعه کشور کمک شایانی کند.