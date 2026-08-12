پخش زنده
امروز: -
کارگر پاکدست حراست شهرداری مراغه کیف حاوی یک میلیارد تومان طلا را به صاحبش بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی فرمانده انتظامی مراغه گفت: رحیم خیری از کارگران پرتلاش حراست شهرداری، هنگام انجام وظیفه در سطح شهر کیفی حاوی طلا به ارزش یک میلیارد تومان، یک دستگاه تلفن همراه و مدارک شناسایی را پیدا کرد.
سرهنگ فارسی افزود:وی با حفظ امانت و احساس مسئولیت بدون هیچگونه چشمداشت مالی اموال پیدا شده را به پلیس کلانتری تحویل و از این طریق به صاحب آن بازگردانده شد.
وی خاطرنشان کرد:این اقدام ارزشمند که نشاندهنده صداقت، امانتداری و وجدان کاری این سبزبان زحمتکش است، رفتاری شایسته به شمار میرود که میتواند الگویی الهامبخش برای تقویت فرهنگ درستکاری و مسئولیتپذیری در جامعه باشد.