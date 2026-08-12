به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در فصل دوم «سرو سپید سرخ»، قسمت هایی با عناوین «بانکدار» به کارگردانی حسین مهکام، «قصه فرهاد» به کارگردانی امیر داسارگر، «بی‌چهرگان» به کارگردانی دانش اقباشاوی، «نترس ۳۶۵ بار» به کارگردانی مریم اسمی‌خانی، «کاش خانه‌ات پنجره نداشت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان، «۱۰ ـ ۱۰» به کارگردانی حمزه علیرضایی، «جان‌فدا» به کارگردانی علی طاهرفرد، «پدر» به کارگردانی علیرضا صمدی و «در آسمان» به کارگردانی محسن بهاری تولید و پخش می‌شود.

این مجموعه در فصل جدید، روایت‌های متنوعی را از زاویه نگاه کارگردانان مختلف به تصویر می‌کشد و تلاش دارد قصه‌هایی از فداکاری و ایستادگی را در قالبی داستانی به مخاطبان ارائه کند.

«سرو سپید سرخ» محصولی مشترک از سیمافیلم، سازمان هنری رسانه‌ای اوج و موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است.