مساجد و هیئت های مذهبی اصفهان در عزاداری‌های پایان ماه صفر از مردم محب اهل بیت(ع) میزبانی می‌کنند.

مساجد و هیئت های مذهبی اصفهان میزبان عزاداری‌های پایان ماه صفر

مساجد و هیئت های مذهبی اصفهان میزبان عزاداری‌های پایان ماه صفر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های روز‌های پایانی ماه صفر گفت: مساجد، حسینه ها، بقاع متبرکه و تشکل‌های فرهنگی میزبان عزاداران اهل البیت (ع) هستند .

حجت الاسلام مهدی فوقی با بیان اینکه بیش از پنج هزار هیئت مذهبی در ماه‌های محرم و صفر مراسم عزاداری برپا کرده‌اند، افزود: این مراسم همراه با سخنرانی، روضه خوانی و پذیرایی بوده و هیات‌های مذهبی همراه با متولیان مساجد و بقاع متبرکه در این خصوص فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه موکب‌های راه اندازی شده در مناطق مختلف شهر همچنان فعال هستند، گفت: فعالیت بعضی از این موکب‌ها از اربعین شهادت امام حسین (ع) شروع شده و تا پایان صفر ادامه دارد.

حجت الاسلام فوقی افزود: مراسم پیاده روی مذهبی و عزاداری در ۲ روز در سطح شهر‌ها در سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) برگزار می‌شود و این موکب‌ها از عزداران پذیرایی می‌کنند.