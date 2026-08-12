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مساجد و هیئت های مذهبی اصفهان در عزاداریهای پایان ماه صفر از مردم محب اهل بیت(ع) میزبانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به برنامههای روزهای پایانی ماه صفر گفت: مساجد، حسینه ها، بقاع متبرکه و تشکلهای فرهنگی میزبان عزاداران اهل البیت (ع) هستند .
حجت الاسلام مهدی فوقی با بیان اینکه بیش از پنج هزار هیئت مذهبی در ماههای محرم و صفر مراسم عزاداری برپا کردهاند، افزود: این مراسم همراه با سخنرانی، روضه خوانی و پذیرایی بوده و هیاتهای مذهبی همراه با متولیان مساجد و بقاع متبرکه در این خصوص فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه موکبهای راه اندازی شده در مناطق مختلف شهر همچنان فعال هستند، گفت: فعالیت بعضی از این موکبها از اربعین شهادت امام حسین (ع) شروع شده و تا پایان صفر ادامه دارد.
حجت الاسلام فوقی افزود: مراسم پیاده روی مذهبی و عزاداری در ۲ روز در سطح شهرها در سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) برگزار میشود و این موکبها از عزداران پذیرایی میکنند.