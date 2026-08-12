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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: پیشبینی میشود از حدود ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت سیب زمینی استان، بیش از ۲۸۰ هزار تن سیبزمینی برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت بالای استان در تولید سیبزمینی اظهار کرد: در سال جاری حدود ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به کشت سیبزمینی اختصاص یافته و پیشبینی میشود از این سطح، بیش از ۲۸۰ هزار تن محصول برداشت شود.
فرشاد بابایی افزود: لرستان هماکنون در جمع هفت استان برتر کشور از نظر سطح و تولید سیبزمینی قرار دارد و شرایط اقلیمی، ظرفیتهای کشاورزی و توانمندی بهرهبرداران، زمینه مناسبی برای توسعه تولید این محصول در استان فراهم کرده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به عملکرد مناسب مزارع سیبزمینی استان بیان کرد: میانگین عملکرد در برخی مزارع به حدود ۳۵ تن در هکتار میرسد که نشاندهنده ظرفیت بالای تولید این محصول در لرستان است.
وی ادامه داد: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی بر افزایش بهرهوری، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، توسعه روشهای نوین کشت و ارتقای عملکرد در واحد سطح متمرکز است تا ضمن افزایش تولید، درآمد و بهرهوری اقتصادی کشاورزان نیز ارتقا یابد.
وی با اشاره به تنوع ارقام سیبزمینی کشتشده در استان گفت: بیش از ۱۰ رقم سیبزمینی در لرستان کشت میشود که هر یک متناسب با شرایط اقلیمی، نیاز بازار و نوع مصرف دارای ویژگیهای متفاوتی هستند
این تنوع رقمی میتواند ظرفیت استان را برای پاسخگویی به نیازهای مختلف بازار افزایش داده و زمینه حضور مؤثرتر محصول لرستان در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.
بابایی با تأکید بر ظرفیت تولید مازاد بر نیاز استان خاطرنشان کرد: میزان تولید سیبزمینی در لرستان به گونهای است که علاوه بر تأمین نیاز مصرفی استان، امکان عرضه محصول به سایر نقاط کشور و همچنین صادرات به بازارهای خارجی وجود دارد.
به گفته وی، توسعه بازارهای فروش، ایجاد زنجیرههای مناسب تولید تا مصرف، تقویت صنایع فرآوری و توسعه زیرساختهای نگهداری و بستهبندی میتواند ارزش افزوده بیشتری برای محصول سیبزمینی ایجاد کرده و سهم کشاورزان لرستانی از بازارهای داخلی و صادراتی را افزایش دهد.