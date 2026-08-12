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رقابتهای چوگان جام بهیرخ، یادبود زندهیاد بهیرخ سنگی، با قهرمانی تیم چوگان اسنوا اصفهان در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصر فیروزه) به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در دیدار فینال این رقابتها که در تهران برگزار شد، تیم اسنوا اصفهان با ارائه نمایشی قدرتمند موفق شد عنوان قهرمانی جام بهیرخ را از آن خود کند و بر سکوی نخست قرار گیرد. تیم نزاجا نیز با کسب عنوان نایبقهرمانی به کار خود در این دوره از مسابقات پایان داد.
همچنین در دیدار ردهبندی، تیم قصر فیروزه عنوان سومی رقابتهای جام بهیرخ را به دست آورد.
امیررضا بهبدی از تیم اسنوا اصفهان نیز بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شد.