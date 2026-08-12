به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام مدیریت کانون های خدمت رضوی استان، در این اجتماع هر خادمیار به نیابت از یک شهید به یاد بود امام شهید امت و بیعت با امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای فردا پنج شنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۱۷ با حضور در این قافله حرکت خود را از میدان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان آغاز می کند.

اجتماع عزاداران همراه با مراسم صفه خوانی، سخنرانی و عزادا ی در سالن بزرگ گاستان شهدای اصفهان همراه است.